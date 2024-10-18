İran’dan Yahya Sinwar açıklaması: Saddam'ı hatırlattılar

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:01

Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesine bir tepki de İran’dan geldi.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Irak’ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin hatırlatılarak, “ABD güçleri darmadağınık bir haldeki Saddam Hüseyin’i bir yeraltı çukurundan çıkardıklarında, silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardı. Saddam’ı direniş modeli olarak görenler sonunda yıkıldılar” ifadelerine yer verildi.

“İŞGAL VAR OLDUĞU SÜRECE DİRENİŞ DE SÜRECEK”

Buna rağmen Sinwar’ın son anına kadar direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, “Müslümanlar Şehit Sinwar’ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Sinwar’a ithafen “O, Filistin’in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır” denilen açıklamada, “İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir. Çünkü şehitler yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 18 Ekim'de, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. İsrail makamları bu haberi doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini vurgularken, ABD Başkanı Joe Biden ise Hamas'ın artık 7 Ekim'deki gibi bir saldırı düzenleme kapasitesinin olmadığını öne sürdü.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, Filistin'deki Hamas hareketinin üst düzey liderlerinden biridir ve özellikle yaşamının son dönemlerinde, Gazze Şeridi'nde önemli bir siyasi ve askeri rol oynamıştır.

1962 yılında Gazze'de doğan Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinir. Sinvar, İsrail'e karşı birçok silahlı direniş operasyonunda rol oynamıştır ve Hamas'ın, İsrail'e yönelik sert politikalarını destekleyen bir figür olarak öne çıkmıştır.

Sinvar, 1980'lerin sonlarında İsrail'e karşı faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış ve İsrail'de uzun bir süre hapis yatmıştır. 2011 yılında Gilad Şalit anlaşması kapsamında serbest bırakılan binlerce Filistinli tutuklu arasında yer almıştır.

Sinvar, serbest bırakılmasının ardından, Hamas'ın askeri ve siyasi yönetiminde etkili bir lider haline gelmiştir.

2017 yılında Hamas'ın Gazze'deki siyasi lideri seçilen Sinvar, bu görevi sırasında Hamas'ın hem siyasi kanadını hem de askeri operasyonlarını yönlendiren bir figür olmuştur.