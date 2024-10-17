Dünyanın yedi harikasından birinde gizemli keşif
Arkeologlar, Dünyanın Yedi Harikası'ndan birinin altında daha önce hiç rastlanmamış bir mezar keşfetti. Mezardan çıkanlar şaşırttı.
Arkeologlar kısa bir süre önce, dünya harikaları listesinde yer alan sembolik yapılardan birinin arazisinde, 'sel sularının yönünü değiştirmek için yapılacak çalışma öncesinde,' standart bir değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiler.
Ancak dünyanın en görkemli simgelerinden birinin altında beklediklerinden çok daha fazlasını buldular...
DÜNYA HARİKALARI
Dünyanın Harikaları olarak bilinen simge yapılar grubu, yüzyıllar boyu tartışılmış ve en güncel liste, 2001-2007 yılları arasında yapılan bir anketle belirlenmişti.
Buna göre, antik Dünyanın Yedi Harikası'nın halen ayakta duran tek üyesi ve modern listenin onursal üyesi, Büyük Giza Piramidi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra, Çin Seddi, Meksika'daki Chichén Itzá, Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Peru'daki Machu Picchu, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Roma Kolezyumu ve Hindistan'daki Tac Mahal de dünyadaki simge yapılar arasında yer alıyor.
Harikaların her biri dünya çapında farklı düzeylerde ilgi görmekte, ancak bu hafta tüm gözler yapılan son keşif nedeniyle Ürdün'deki Petra Antik Kenti'nin üzerindeydi.
Bilmeyenler için; Petra Antik Kenti, bir zamanlar Nabatî Krallığı'nın merkeziydi ve şimdi, yüzyıllar sonra, antik kentin içinde, kayalara oyulmuş binalar hala ayakta ve yılda bir milyondan fazla turisti ağırlıyor.
Petra'nın en ünlü simgesi, bir zamanlar kraliyet mezarı olarak kullanılan Hazine Anıtı'dır. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın gerçekte ne kadar derine indiğini bilmiyordu.
Radar teknolojisini kullanarak henüz keşfedilmemiş yeraltı odalarını tespit eden arkeologlar, daha yakından bakabilmek için tarihi binanın dışını elle kazmak zorunda kaldı.
Hızla işe koyulan arkeolog ekibi, MÖ birinci yüzyıla ait olduğunu düşündükleri yeraltı antik mezarlarında, biri seramik bir kadeh tutan 12 iskelet keşfetti.
Hazine anıtı, 1989 yapımı Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi filminin çekildiği yer olarak biliniyor.
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