Dünyanın yedi harikasından birinde gizemli keşif

Arkeologlar kısa bir süre önce, dünya harikaları listesinde yer alan sembolik yapılardan birinin arazisinde, 'sel sularının yönünü değiştirmek için yapılacak çalışma öncesinde,' standart bir değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiler.

Ancak dünyanın en görkemli simgelerinden birinin altında beklediklerinden çok daha fazlasını buldular...