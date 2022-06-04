İran'dan Yemen açıklaması: Ateşkesten memnunuz
İran, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.
İran, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, "İran, bu çabaların ışığında kuşatmanın tamamen kaldırılmasını, kalıcı bir ateşkesin kurulmasını ve siyasi bir çözüme ulaşılmasını görmeyi umuyor" ifadelerini kullandı.
Hatibzade, İran'ın Yemen'deki krize yönelik siyasi çözüm çabalarını daima tek çözüm yolu olarak kabul ettiğini belirtti.
Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Grundberg, dün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.
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