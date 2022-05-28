İran'dan Yunanistan'a misilleme: Tankerdeki petrole de el koydu

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:52

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal" nedeniyle alıkonulduğu duyurulmuştu.

"Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edilerek, İran kıyılarına çekildiği açıklanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın iki gemiyi alıkoymasını kınamış ve müdahaleyi "korsanlık eylemi" olarak nitelemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından iki petrol tankerinin yüklerine de el konuldu.

İki geminin toplamda 1,8 milyon varil petrol taşıdığı ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bu miktarın İran'ın eline geçeceği bildirildi.

YUNANİSTAN, ABD'NİN TALEBİYLE İRAN BAYRAKLI GEMİYİ ALIKOYUP TAŞIDIĞI PETROLE EL KOYMUŞTU

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

El konulan petrolün ABD tarafından kiralanan bir gemiye transfer edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da dün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti.