İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı: Her zamankinden daha savunmasız

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:03

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:03

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin Orta Doğu’da sürdürdüğü savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Hava savunma tesislerine yönelik saldırıların ardından İran’ın zayıfladığını belirten Katz, "İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız” diye konuştu.

Katz, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alabilecek güce sahip olduğunu söyleyerek, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var” ifadelerini kullandı.