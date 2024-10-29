İranlı aktivist Narges Mohammadi'ye 'ek hapis cezası' iddiası

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:44

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:44

İran'da insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi'nin hapis cezasına 6 ay daha ceza eklendiği iddia edildi.

“Özgür Narges Koalisyonu” tarafından yapılan açıklamada, Mohammadi'nin 19 Ekim'de cezaevinde “emirlere itaatsizlik ve direnme” suçlamasıyla mahkum edildiği belirtildi.

Mohammadi'nin, siyasi mahkumlar ve Batı ile bağlantılı kişiler tutulduğu Evin Hapishanesi'nde kaldığı belirtildi.

“Özgür Narges Koalisyonu”, Ağustos ayında cezaevinin kadınlar koğuşunda bir siyasi mahkumun idam edilmesinin ardından Mohammadi'nin bir protesto gösterisi düzenlediğini ve bunun da ek kovuşturmaya yol açtığını söyledi.

Mohammadi zaten 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve Ocak ayında buna 15 ay daha eklendi. İran hükümeti, Mohammadi'nin ek cezaya çarptırıldığını kabul etmedi.

52 yaşındaki Mohammadi, zorunlu başörtüsü kullanımına karşı sivil itaatsizliği teşvik etmek de dahil olmak üzere insan hakları savunuculuğu çalışmaları nedeniyle 1998 yılından bu yana defalarca tutuklandı ve hapsedildi.

2016 yılında idam cezasına karşı kampanya yürüttüğü için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2021'de tekrar hapsedilmeden önce 2020'de serbest bırakıldı. O zamandan beri cezaevindeki kadınların istismarı ve hücre hapsi hakkında raporlar hazırladı.

Kadınların öncülük ettiği protestolar için bir umut ışığı olarak görülen Mohammadi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü yetkililerin uygun gördüğü şekilde takmadığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra polis gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle o sırada cezaevinde olmasına rağmen bir figürandı.

Mohammadi, “Otuz yıl boyunca özgürlük ve insan hakları için verdiği cesur mücadele ve yeni bir protesto dalgası İran'ı kasıp kavururken gösterdiği liderlik” nedeniyle 2023 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

“Özgür Narges Koalisyonu”, Mohammadi'nin parmaklıklar ardında geçirdiği süre boyunca sağlığının önemli ölçüde kötüleştiğini belirterek, kalp rahatsızlığından muzdarip olduğu belirtildi.