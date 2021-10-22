İranlı bakandan ülkeye gelmek isteyen Afganlara çağrı: Gelmeyin
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkesine göç etmek isteyen Afganlara "İran'a gelmemeleri" çağrısında bulunarak ihtiyaçlarını bulundukları noktalarda temin edeceklerini söyledi ancak bunu nasıl yapmayı planladıklarına dair bilgi vermedi.
Vahidi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya, Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklı yaşanan göçe ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'a gelmek isteyen Afganlardan kendi ülkelerinde kalmalarını isteyen Vahidi, "Sürekli olarak Afganistan halkından sınırlarımıza doğru gelmemelerini istiyoruz. Bir ihtiyaçları varsa bunu başka yollarla Afganistan'ın içinde temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Afgan göçmenlere yardım etmek için çaba gösterdiklerini ancak sınırlamalar nedeniyle İran sınırına hareket etmemeleri noktasında ikna olmalarını istediklerini söyleyen Vahidi, söz konusu yardımları nasıl ulaştırmayı planladıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.
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