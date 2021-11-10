İranlı liderden sert çıkış: Küresel ısınmanın sorumlusu 'ekonomik terörizm'

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:55

Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Salajegheh'in konuşması damga vurdu.

Salajegheh konuşmasında, 'ülkelerine yönelik ambargo ve ekonomik yaptırımların ekonomilerini zayıflattığını ve bu durumun da hava kalitesini iyileştirmek için gerekli olan yeşil teknolojilere erişimi kısıtladığını' vurguladı.

Salajegheh bunun sorumlusu olarak ABD liderliğindeki Batılı ülkeleri gösterdi.

EKONOMİK TERÖRİZM

Salajegheh konuşmasında, "Ekonomik terörizmin ortaya çıkışı sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yükselen bir tehdittir. Ülkeme dayatılan haksız ve zorlayıcı ekonomik tedbirler vatandaşlarımızın esenliğini ve sağlığını hedef almaktadır" dedi.

Salajegheh, zorlayıcı tedbirler ve yaptırımların küresel sürdürülebilir kalkınma gündemine aykırı olduğunu ve İran dışında sonuçları olduğunu vurguladı.

"HER YIL 5000 KİŞİ ÖLÜYOR..."

Salajegheh, İran'ın yeşil bir ekonomi, düşük karbonlu endüstriler ve temiz enerji kullanımı konusunda büyük adımlar attığını savundu; ülkesinin çölleşme, toz ve kuraklık gibi çevresel tehditleri yönetme çabalarına da övgüde bulundu.

İran basınına göre Tahran'daki hava kirliliği Covid-19'dan daha fazla can alıyor. Ebtekar News geçtiğimiz günlerde başkentte hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 5.000 kişinin öldüğünü bildirdi.