İranlı müzisyen Mehdi Yarrahi'ye 74 kırbaç cezası verildi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 09.03.2025 - 11:14

İran'da kadın haklarını savunan protest şarkılarıyla tanınan ünlü müzisyen Mehdi Yarrahi, şiddetle eleştirdiği kıyafet kurallarına karşı yaptığı çalışmalar nedeniyle 74 kırbaç cezasına çarptırıldı.

Yarrahi’nin avukatı Zahra Minuei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cezanın Tahran’daki Ahlaki Güvenlik Savcılığı’nda infaz edildiğini ve Yarrahi’ye açılan davanın tamamlandığını duyurdu.

Avukatına göre, İranlı yetkililer, sanatçının kefaletle serbest bırakılmasının ancak kırbaç cezasının infaz edilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Yarrahi ise bu durumu kabul ettiğini ve "Özgürlüğün bedelini ödemeye razı olmayan, ona layık değildir" diyerek tepki gösterdi.

2023 YILINDA TUTUKLANDI

Yarrahi, Eylül 2023’te yayımladığı "Your Headscarf (Roo Sarito)" adlı şarkısı nedeniyle, "İslam toplumunun ahlak ve geleneklerine aykırı yasa dışı bir şarkı yayınlamak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.

Şarkı, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İran'da başörtüsü yasasına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketinin yıldönümünde paylaşılmıştı.

Şarkının nakarat kısmı şu şekilde:

"Eşarbını çıkar, güneş batıyor / Eşarbını çıkar, hoş parfümün havayı dolduruyor / Eşarbını çıkar, bırak saçların aksın / Korkma, aşkım! Gül, gözyaşlarını protesto et."

Yarrahi, Ağustos 2023’te tutuklanmış, mahkeme tarafından 2 yıl 8 ay hapis cezası ve 74 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Bir yılını hapiste geçirdikten sonra ayak bileği monitörüyle ev hapsine alınmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yarrahi'ye verilen kırbaç cezası ve sanata yönelik baskılar, insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi, "Bu ceza, İranlı kadınlara verdiği desteğe bir misillemedir. Onun vücudundaki kırbaçlar, 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketine atılmış birer darbedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2022’deki protestolara verdiği destek nedeniyle hapis yatan ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti, Instagram hesabından Yarrahi’ye destek vererek, "Geri kalmışlık utanç verici, işkence utanç verici, insan karşıtı yasalar utanç verici!" sözleriyle rejimi eleştirdi.

İran’da baskılar artarken, geçtiğimiz yıl başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 23 yaşındaki Roya Heshmati de 74 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Mayıs 2024'te ise ünlü yönetmen Mohammad Rasoulof, rejim karşıtı açıklamaları nedeniyle 8 yıl hapis, kırbaç ve mal varlığına el koyma cezası almıştı.