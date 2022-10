İranlı subay polislere seslendi: Masum insanların kanını döküyorsunuz

Norveç merkezli, İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan bir açıklamada, geçen hafta güneydoğudaki Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahedan'da çıkan çatışmalarda 40'tan fazla kişinin öldüğü bildirildi. Son ölümlerle birlikte şimdiye dek İran genelindeki protesto gösterilerinde yaklaşık 130 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Polisin sert tepkisi, ülke dışında olduğu kadar ülke içinde de yoğun tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yayınladığı bir video ile düşüncelerini aktaran İranlı üst düzey bir subay, konuşmasında sert sözlerle İran polisini eleştirdi.

Hava kuvvetleri mensubu olduğu söylenen subay, İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Komutanı Serdar Ashtari'ye seslendiği videoda şu ifadelere yer verdi:

"Adil bir teklifim var. Siz bir taraf biz bir taraf. Siz tepeden tırnağa silahlı, biz ise inancımızın güvencesinde kararlıyız. Emrin altındaki personeli, günahsız insanların kanlarını dökmeye teşvik ediyorsun. Senin yolun şehitlerin yolu mu? Şehitler eğer günahsız insanların kanını dökeceğinizi bilseydi, IŞİD ve diğer münafıklarla savaşmadan önce sen ve senin gibilerin nesillerini ortadan kaldırırdı Serdar. Benim yüzümü aklında tut, senin yüzün bizim hep aklımızda. Ey insanlar, son nefesimize kadar hakkınızı aramak üzere yanınızdayız. Adaletin temeli vatanın özgürlüğüdür..."

İranlı 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri tarafından öldürülmesi ülke çapında infiale yol açtı.

Son olarak, protestolara İranlı lise öğrencileri de katıldı. Dün bir grup lise öğrencisi, başlarını örtmeden okula giremeyeceklerini söyleyen okul müdürünü hep bir ağızdan bisharaf! (şerefsiz) sloganlarıyla kovalamıştı.

Wow!!!



School girls without their hijabs confront and chase off a director of education.



They chant “Bisharaf!” towards the end which is a harsh insult in Persian meaning dishonorable and unethical. #MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/gXNjMtOHm7