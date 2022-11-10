İranlı ünlü kadın oyuncudan ülkedeki protestolara destek
İranlı ünlü kadın oyuncu Terane Alidusti, ülkedeki Mahsa Amini protestolarına destek amacıyla başörtüsüz fotoğrafını paylaştı.
Dünyaca ünlü İranlı aktris Terane Alidusti, Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan ve yaklaşık iki aydır devam eden protestolara, sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlayarak destek verdi.
İranlı ünlü aktris Alidusti, ülke çapındaki hükümet karşıtı protestolara desteğini ifade etmek için Instagram'da başörtüsüz fotoğrafını paylaştı.
Alidusti, paylaşımını protestoların sloganı haline gelen "kadın, hayat, özgürlük" yazılı döviz taşıyarak yaptı.
Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanmıştı
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise geçen hafta yaptığı açıklamada gösterilerde 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Ülkedeki protestolar, ülkedeki sanatçılardan farklı spor dallarındaki sporculara kadar birçok ünlü isimden destek görüyor.
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