İranlı yetkili: İran dünya pazarı için gerekli petrolü sağlamaya hazır

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:45

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a bağlı Brooklyn semtindeki bir benzin istasyonunda benzin fiyatları görüntüleniyor, 8 Mart 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) Başkanı, dün yaptığı açıklamada İran'ın dünya pazarı için gereken petrolü sağlamaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya hazır olduğunu söyledi.

IRNA'ya konuşan NIOC CEO'su Mohsen Khojasteh Mehr, İran hükümetinin İran'ın pazardaki petrol payını yeniden kazanmak ve artırmak için her türlü çabayı gösterdiğini kaydetti.

İran'ın dünya pazarına dönmesi için "Yaptırımlar ve yaptırım sonrası süre için gerekli tedbirler alınıyor" dedi.





Letonya'nın başkenti Riga'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt fiyatları görüntüleniyor, 9 Mart 2022. (Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)

İran'ın dünyaya petrol sağlamadaki konumunun özel olduğunu belirten yetkili, Avrupa'da bulunan rafinerilerin İran'ın sürdürülebilir bir enerji tedarikçisi olduğundan emin olduklarını da sözlerine ekledi.

"NIOC, diğer şirketlerle birlikte Avrupa'daki şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır" diyen Khojasteh Mehr, ülkesinin, pazarın İran petrolünden istediğini sağlamaya tamamen hazır olduğunun altını çizdi.

İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatı, eski ABD başkanının Washington'ı 2015 nükleer anlaşmasından çekmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinin ardından 2018 yazından bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımları altında bulunuyor.



