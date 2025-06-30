İranlı yetkililere ölüm mesajları: Laricani tehditleri açıkladı

Laricani, devlet televizyonunda katıldığı programda konuştu.

İsrail'in hedefinin sadece siyasi ve askeri yapıyı değil, doğrudan ülke lideri Hamaney'i de tehdit ederek devlet yapısını hızla parçalamak olduğunu söyleyen Laricani, "Düşman bir liderlik toplantısı sırasında üst düzey İran yetkililerini hedef alarak devlet yapısını hızla parçalayabileceğini hesapladı. Sonraki adımları ise doğrudan İslam Devrimi Liderini tehdit etmekti" dedi.

İsrail ve ABD'nin, çatışma ortamında İran halkının hükümeti terk edeceği yönündeki varsayımlarının hatalı olduğunun anlaşıldığını dile getiren Laricani, "Ancak halkın güçlü birliği ve direnişi, İsrail'i hedeflerini yeniden gözden geçirmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

Laricani'ye göre, 21 Haziran itibarıyla İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağı anlaşılınca devreye üçüncü taraf aracılar girdi.

İsrail'in, saldırıların ilk günü bazı İranlı siyasi, askeri ve güvenlik yetkilisine tehdit mesajları gönderdiğini belirten Laricani, şunları kaydetti:

"Ben de Tahran'dan ayrılmam için 12 saatim olduğunu söyleyen bir mesaj aldım. Aksi takdirde merhum komutan Gulamali Reşid ve Tümgeneral Muhammed Bakıri ile aynı kaderi paylaşacağımı söylediler ancak onlara Netanyahu gibi birine yakışır bir cevap verdim."

Laricani, savaşın gidişatını değiştiren en önemli unsurun İran'ın gelişmiş füze kabiliyeti ve halkın sarsılmaz desteği olduğunu vurgulayarak, "Netanyahu'nun tüm çabası İran halkını teslim etmeye odaklanmıştı. Ancak İran'ın füze gücünün netleşmesi savaşın seyri üzerinde belirleyici oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırıyla ilgili ise Laricani, Amerikalı yetkililerin açıkladığının aksine her biri 400 kilogram savaş başlığı taşıyan 6 füzenin, ABD üssüne isabet ettiğini savunarak, "Ne olduğunu biliyoruz ama bırakın Trump hayalleriyle mutlu olsun" dedi.