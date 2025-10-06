İrlanda sokaklarında gerilim: Göçmen karşıtı bayrak kampanyası yayılıyor

İrlanda’nın başkenti Dublin’de, sağcı grupların başlattığı yeni bir kampanya şehirde tansiyonu yükseltti.

Sokak ve direklere izinsiz şekilde asılan İrlanda bayrakları, kimileri için “vatanseverlik”, kimileri içinse “ırkçılığın sembolü” haline geldi.

Kampanya kapsamında özellikle Dublin’in kuzey iç mahallelerinde yüzlerce bayrak asıldı. Kim tarafından dikildiği açıklanmayan bayraklar, yerel halkı karşı karşıya getirdi.

52 yaşındaki devlet memuru Ashley Nelson, yaşadığı bölgede ilk bayraklar asıldığında rahatsız olduğunu belirterek, “Hiçbir zaman İrlanda bayrağından utanmadım ama artık nefretin sembolü haline geldi. Bu bir ırkçılıktır, ‘İrlanda İrlandalılarındır’ zihniyetidir, mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı.

SAĞCI GRUPLAR SAHİPLENİYOR

Bayrakların arkasında kimin olduğu resmen açıklanmasa da, aşırı sağcı gruplar kampanyayı açıkça savunuyor.

62 yaşındaki Martin Kidd, “Göçmenler sanki ülkenin sahibi gibi davranıyor. İnsanlar sinirleniyor, bayrak asıyor. Belediyeler bu bayrakları indirirse direniş olur” dedi.

Kidd, son 20 yılda göçmen sayısının artmasıyla “şehrin çok değiştiğini” savundu.

Resmî verilere göre, Dublin’in Kuzey İç Mahallesi seçmen bölgesinde yaşayanların yüzde 47’si İrlanda dışında doğmuş. Bu oran, Dublin geneli için yüzde 25.

Yoksulluk nedeniyle tarih boyunca göç veren İrlanda, son yıllarda ekonomik büyüme sayesinde göç alan bir ülkeye dönüşmüş durumda.

“AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE”

Uzun yıllar boyunca parlamentoda hiçbir aşırı sağ parti yer almayan İrlanda’da, son dönemde göçmen karşıtı söylemler güç kazandı.

2023’te Dublin’de yaşanan kitlesel isyanlar ve sığınmacı merkezlerine yönelik kundaklama saldırıları, bu akımın etkisini gözler önüne serdi.

Dublin Belediyesi, bayrakların kaldırılması için “risk değerlendirmesi yapıldığını” duyurdu, ancak henüz adım atmadı.

Kuzey İç Mahalle Meclis Üyesi Janet Horner, belediyenin pasif tutumunu eleştirerek, “Yetkililerin eylemsizliği, azınlıklara yönelik düşük düzeyli tehditlerin tolere edildiği bir ortam yaratıyor” dedi.

Bölge sakini Eoin Meehan (58) ise belediyenin olası müdahalesine karşı çıktı:

“Eğer o bayrakları indirirlerse, ertesi gün iki katı kadar asılacak.”

GÖÇMENLER ENDİŞELİ

Yeni gelen bazı göçmenler, bayrakların anlamını bilmediklerini söylese de, uzun süredir İrlanda’da yaşayan birçok kişi ve azınlık mensubu bu durumdan rahatsız.

Sierra Leone kökenli 25 yaşındaki aktivist ve rap sanatçısı Ahmed Karim Tamu, “O mahallelerden geçerken kendimi istenmeyen biri gibi hissediyorum. Bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.