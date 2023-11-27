İrlanda'dan Gazze çağrısı: 'İnsani ara uzatılmalı'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:56

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'deki çatışmalara verilen geçici "insani ara"nın uzatılması gerektiğini söyledi.

Bakan Martin, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu ara sayesinde esirlerin serbest bırakıldığını ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Tüm taraflara, saldırıların sona ermesi, hayati yardımların ulaştırılması ve bazı esirlerin serbest bırakılması gibi önemli adımların üzerine ateşkesin süresinin uzatma ve kapsamını genişletme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların sona ermesi gerektiğinin altını çizen Martin, "Gazze halkının daha fazla acı çekmesine izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Martin, süresi ve kapsamı genişletilmiş bir "insani ara"nın, insani yardımların ulaşması açısından da önemli olduğunu ifade ederek, "Daha önce yaptığım, esirlerin koşulsuz olarak acilen serbest bırakılması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

İrlanda vatandaşı Emily Hand'in salıverilmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Martin, şunları kaydetti:

"Bu kriz, askeri yöntemlerle çözülemez. Tüm tarafları bir kez daha son günlerde gördüğümüz olumlu gelişmeleri sürdürmek, geliştirmek, barış ve güvenliğe giden yolu bulmak için bu şansı değerlendirmeye çağırıyoruz."

Öte yandan Martin, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılmak için bu ülkeye gitti. Martin, buradaki görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya geldi.