İngiliz ve ABD basını yazdı: 'ABD'li yetkili Rusya ve Hamas için Türkiye'ye geliyor'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:29

İngiliz basının önde gelen gazetelerinden Financial Times (FT), "Türkiye'nin Rusya'ya askeri bağlantılı mal ihracatı artıyor" başlıklı haberinde "ABD Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın bu hafta İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek" açıklamasında bulundu.

FT'de yer alan habere göre, ABD ve müttefiklerinin kendi üreticilerinin ürettiği hassas malzemelerin Rusya'ya gönderilmesi için Türkiye'nin bir kanal olarak hareket ettiği konusunda endişelerinin artış gösterdi.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan askeriye bağlantılı malzemelerin ve "Rus ordusu tarafından kullanılan 45 sivil malzemenin ihracatının" artmasının, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sekteye uğrattığını, Ankara ve NATO müttefikleri arasındaki gerilimi körükledi.

ABD'Lİ YETKİLİ BU HAFTA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

FT, "Rusya ile diplomatik ve ticari bağlarını korurken, aynı zamanda Moskova'nın Batı'nın ihracat kontrollerini aşmasına yardım etmeyeceğine de söz verdi" ifadesinde bulundu.

ABD Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın bu hafta İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edeceğini aktaran FT, Nelson'un, ziyareti sırasında, Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya fayda sağlayan ticari ve mali faaliyetleri önleme, sekteye uğratma ve soruşturma çabalarını ele alacağını belirtti.

Nelson'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci ziyaret olacağına dikkat çeken FT, ABD ve müttefikleri tarafından savaşta özellikle değerli olan çift kullanımlı bazı parçaların her ne kadar üzerlerinde başka bir ülkeye gittiği yazılı olsa da doğrudan Rusya'ya gönderildiğine yönelik haber ve iddialara dikkat çekti.

MASADA HAMAS DA OLACAK

ABD merkezli ekonomi gazetesi Bloomberg'de yer alan haberde ise, Nelson, ziyareti sırasında ABD'nin Hamas'ın mali faaliyetlerine yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımlarına Türkiye'nin de uymasını isteyeceği ifade edildi.

ABD Hazinesi, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas için paravan görevi gördüğünü söylediği Türkiye'deki yaptırım uygulanan kişilerin listesini genişletmişti.

ABD, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, "Hamas'ın küresel varlık varlıklarının önemli bir bileşeni" olduğunu söylemiş ve şirketin bazı hissedarlarına yakın zamanda Hamas'a destek sağladıkları iddiasıyla yaptırım uygulamıştı.