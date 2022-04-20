Irpin ve Buça’da sivillerin defin işlemleri devam ediyor
Rusya'nın çekildiği Irpin ve Buça'da hayatını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Irpin ve Buça kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor.
Irpin’de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş Ukraynalı bir kadın, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Buça’da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.
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