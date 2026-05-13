İşçi Partisi’nde çatlak büyüyor: İngiltere Başbakanı Starmer’a istifa baskısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinden gelen yoğun istifa çağrılarına rağmen görevini bırakmayacağını açıkladı.

Yerel seçimlerde İşçi Partisi’nin ağır kayıplar yaşamasının ardından çok sayıda milletvekili Starmer’ın liderliğini sorgulamaya başladı.

Parti içindeki baskının giderek arttığı süreçte Starmer, İngiltere’nin “kritik bir dönemeçte” olduğunu savunarak reform programını sürdürme mesajı verdi.

Starmer, yaptığı açıklamada ülkenin daha güçlü ve adil bir yapıya kavuşması için hükümetin reform planlarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz Başbakan, “İngiltere kritik bir dönemeçte. Ya daha güçlü ve daha adil bir ülke inşa etmek için planımıza devam edeceğiz ya da geçmişteki kaos ve istikrarsızlığa geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Starmer’ın açıklamaları, kendi partisinden gelen istifa çağrılarının ardından siyasi geleceğini koruma çabası olarak yorumlandı.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Haberde, İşçi Partisi milletvekillerinin yaklaşık dörtte birinin Starmer’ın görevden ayrılması gerektiğini düşündüğü belirtildi. Bazı alt düzey bakanların da protesto amacıyla görevlerinden istifa ettiği aktarıldı.

Ancak şu ana kadar parti içinde resmi bir liderlik yarışını başlatacak adım atılmadığı kaydedildi.

Öte yandan İngiliz basınında Sağlık Bakanı Wes Streeting’in olası lider adayları arasında gösterildiği ifade edildi.

Tüm siyasi gerilime rağmen Starmer’ın, Çarşamba günü Kral III. Charles’ın katılımıyla düzenlenecek parlamento açılış törenine katılması bekleniyor.

İngiltere’de her yıl düzenlenen ve büyük önem taşıyan törende hükümetin yeni yasama dönemi programı kamuoyuna açıklanıyor.

Kral Charles’ın parlamentoda okuyacağı konuşmanın ise Starmer hükümeti tarafından hazırlandığı belirtildi.

35'TEN FAZLA YASA TASARISI GÜNDEMDE

İngiliz hükümeti, yeni dönemde ekonomi, ulusal güvenlik ve kamu hizmetlerine yönelik geniş kapsamlı reformları içeren 35’ten fazla yasa tasarısı ve düzenleme hazırladığını duyurdu.

Starmer hükümetinin özellikle hayat pahalılığıyla mücadele, hastane bekleme sürelerinin azaltılması ve güvenlik politikalarına odaklanacağı ifade edildi.

Ancak İngiliz basınında, Starmer’ın görevde kalıp kalamayacağının belirsiz olması nedeniyle açıklanacak programın uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin soru işaretleri bulunduğu yorumları yapıldı.

Starmer’ın Salı gününün büyük bölümünü Downing Street’te destek toplamak için görüşmeler yaparak geçirdiği belirtildi.

Parlamento açılış töreniyle birlikte liderlik krizinin yeniden kamuoyu önünde tartışılması beklenirken, Starmer’ın törenden sonra parlamentoda yapacağı konuşmada muhalefetin ve parti içi rakiplerinin sert eleştirileriyle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.