İşgal destekçisi Pehlevi’ye boyalı saldırı: Kameralar önünde hedef alındı

İşgal destekçisi Pehlevi’ye boyalı saldırı: Kameralar önünde hedef alındı

23.04.2026 14:04:00
Dış Haberler Servisi
İşgal destekçisi Pehlevi’ye boyalı saldırı: Kameralar önünde hedef alındı

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin emperyalist güçlerin desteklediği sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Berlin’de düzenlediği basın toplantısının ardından kırmızı boyalı saldırıya uğradı. ABD-İran arasındaki ateşkesi eleştiren Pehlevi olay sonrası bölgeden ayrılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin emperyalist güçlerin desteklediği sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği basın toplantısının ardından kırmızı boyalı saldırıya uğradı.

Olay, Pehlevi’nin ABD ile İran arasındaki ateşkesi eleştirdiği açıklamanın hemen sonrasında meydana geldi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Pehlevi federal basın merkezinden ayrıldığı sırada bir kişi tarafından üzerine kırmızı renkli sıvı fırlatıldı.

Saldırının ardından Pehlevi’nin destekçilerine el salladığı ve daha sonra araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

Şüpheli ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

ATEŞKESİ ELEŞTİRMİŞTİ

65 yaşındaki Pehlevi, basın toplantısında ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin sonuç vermeyeceğini savundu.

İran yönetiminin davranışlarını değiştireceğine inanmadığını belirten Pahlavi, “Diplomasiye şans verilmeli ancak yeterince fırsat tanındı” ifadelerini kullandı.

Berlin ziyaretinde Avrupa ülkelerine seslenen Pehlevi, İran’da demokrasi talep eden halka daha fazla destek verilmesini istedi.

Son iki haftada 19 siyasi tutuklunun idam edildiğini, 20 kişinin daha idam cezasına çarptırıldığını öne süren Pehlevi, “Özgür dünya bir şey yapacak mı, yoksa katliamı sessizce mi izleyecek?” dedi.

1979 devrimiyle devrilen İran Şahı’nın oğlu olan Pehlevi, uzun yıllardır sürgünde yaşıyor.

Son dönemde İran’daki mevcut yönetimin devrilmesi halinde ülkenin geleceğinde rol almak istediğini açıkça dile getiren Pehlevi, ABD-İsrail müdahalelerine destek veren açıklamalarıyla da gündeme geliyor.

