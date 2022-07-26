IŞİD, Irak'ta yüksek gelirim hatlarına saldırdı
Irak'ın Salahaddin ve Kerkük kentlerinde terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırılarda 7 yüksek gerilim hattı tahrip edildi.
Salahaddin Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD mensupları, kentin güneyindeki yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenledi.
Teröristlerin, kentin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan 4 yüksek gerilim hattının altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği, saldırı nedeniyle kentteki bazı bölge ve ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü de kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında 3 yüksek gerilim hattına saldırı düzenlendiğini duyurdu.
IŞİD unsurlarının söz konusu gerilim hatlarına yerleştirdikleri bombaları uzaktan kumandayla patlattığı belirtildi.
Saldırı nedeniyle kentteki üç semtte elektrik kesintileri yaşandığı, hasar gören gerilim hatlarının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiği aktarıldı.
Terör örgütü IŞİD, hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyacın
duyulduğu yaz aylarında Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek
gerilim hatlarına saldırılar düzenleniyor.
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