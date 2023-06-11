IŞİD saldırdı: 3 asker öldü

Yayınlanma: 11.06.2023 - 13:22

Güncelleme: 11.06.2023 - 13:22

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan askeri kışlaya düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, IŞİD'in üstlendiği saldırı sonucunda 3 askerin öldüğünü ve dört askerin yaralandığını söyledi.

AFP'ye konuşan yetkili, otomotik silahların kullanıldığını belirttiği saldırı sonucunda "Aralarında iki subayın da bulunduğu üç asker öldü, dört asker de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Saldırı, Irak federal hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ihtilaflı bölgede gerçekleşti.