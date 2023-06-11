IŞİD saldırdı: 3 asker öldü

Irak'lı askeri yetkili, IŞİD'in üstlendiği saldırıda 3 askerin öldüğünü ve dört askerin yaralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 13:22
IŞİD saldırdı: 3 asker öldü
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Irak'ın Kerkük kentinde bulunan askeri kışlaya düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, IŞİD'in üstlendiği saldırı sonucunda 3 askerin öldüğünü ve dört askerin yaralandığını söyledi. 

AFP'ye konuşan yetkili, otomotik silahların kullanıldığını belirttiği saldırı sonucunda "Aralarında iki subayın da bulunduğu üç asker öldü, dört asker de yaralandı" açıklamasında bulundu. 

Saldırı, Irak federal hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ihtilaflı bölgede gerçekleşti.


ırak yetkili IŞİD saldırı

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