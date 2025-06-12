IŞİD yeniden yapılanıyor: Şam’ın düşüşü güç boşluğu yarattı

Terör örgütü IŞİD’in, 2019’daki çöküşünden sonra ilk kez bu kadar koordineli hareket ettiği belirtiliyor.

Reuters’a konuşan 20’den fazla Suriye, Irak, ABD ve Avrupa’dan güvenlik yetkilileri ve diplomatlar, örgütün yeniden örgütlenmeye başladığını söyledi. IŞİD’in hem Suriye’de hem Irak’ta uyuyan hücreleri aktif hale getirdiği, hedef tespiti yaptığı, silah dağıttığı ve propaganda faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık ayında devrilmesinin ardından, IŞİD’in tekrar harekete geçtiği tespit edildi. 2 Aralık’ta iki IŞİD militanının Irak’a geçerek örgüt üyelerine saldırı talimatı taşıdığı, ancak yakalandıkları öğrenildi.

11 gün sonra Dakuk kentinde bir intihar bombacısı, istihbarat sayesinde durduruldu. Iraklı komutan Abdül Emir el-Beyati, “IŞİD kaosu fırsata çeviriyor” dedi.

SALDIRI SAYISI AZ, TEHLİKE BÜYÜK

SITE Intelligence Group verilerine göre IŞİD, 2025’in ilk beş ayında Suriye’de 38 saldırı üstlendi. Bu, geçen yılki sayının üçte biri. Irak’ta ise sadece dört saldırı üstlenildi. Sayılar düşük olsa da uzmanlara göre bu sessizlik, yeni bir yapılanma sürecine işaret ediyor.

Avrupa istihbarat kaynakları, yıllar sonra ilk kez bazı yabancı savaşçıların yeniden Suriye’ye girdiğini tespit etti. Bu kişilerin IŞİD’e mi yoksa başka gruplara mı katıldığı net değil. Ancak bu gelişme, örgütün uluslararası boyut kazanma potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor.

Esad sonrası geçici hükümetin başındaki lider Ahmed Şara'nın Batı ile yakınlaşma çabaları, bazı cihatçı gruplar tarafından tepkiyle karşılandı. IŞİD, Şara'nın Trump ile görüşmesini kınayarak, yabancı savaşçıları kendi saflarına katılmaya çağırdı.

“IŞİD HALA BÜYÜYOR”

Yaklaşık 9 bin IŞİD mensubu ve ailesinin tutulduğu terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki kampların geleceği belirsiz. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Şara yönetimini dikkatle izleyeceklerini söyledi.

Irak, IŞİD’in yeniden sahneye çıkmasını önlemek için önleyici operasyonlara ağırlık veriyor. Hedefli hava saldırıları, SİHA destekli izleme ve sınır bölgelerinde koordinasyon artırıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, “IŞİD hâlâ büyüyor, Suriye’nin istikrarı bizim güvenliğimiz için kritik” dedi.

IŞİD'İN SESSİZ DÖNEMİ, YENİDEN YAPILANMA MI?

SITE Intelligence Group Direktörü Rita Katz’a göre IŞİD’in saldırı sayısının azalması, örgütün zayıfladığı anlamına gelmiyor.

Katz, “Muhtemelen yeniden yapılanma ve strateji dönemi” yorumunu yaptı. Suriye ve Irak’ta bin 500 ila 3 bin arasında IŞİD'li teröristin bulunduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, IŞİD’in 2014–2017 dönemindeki gibi büyük topraklar ele geçirecek güce sahip olmadığını kaydetti. Ancak, yetkililer IŞİD'in bölgede olduğunu ve fırsat kolladığını ifade etti.