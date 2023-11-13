IŞİD'in 'Beatles' hücresi üyesine 8 yıl hapis

Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:05

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:05

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'de 'Beatles' olarak bilinen IŞİD hücresine üye olduğu ifade edilen Aine Davis'in 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ekim ayında yapılan duruşmada kendisine yöneltilen "terörist amaçlarla ateşli silah bulundurmak" ve "teröre finansman sağlamak" suçlarını kabul eden 39 yaşındaki Davis'in cezası bugün açıklandı.

Konuya ilişkin olarak Metropolitan Polisi'nin Terörle Mücadele Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Davis'in IŞİD'in terör eylemlerini finanse etmek için yüksek miktarda parayı İngiltere'den kaçırdığı, kendisinin de daha sonra Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı ifade edildi.

"KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN YARGILANACAKLAR"

Davis'in atılı suçları işlemesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Umarım bu dava, ne kadar zaman geçerse geçsin, ister İngiltere'de ister yurtdışında olsun teröre karışan kim olursa olsun inatla yargılanacağı mesajı verecektir" denildi.

Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu yargılanan Davis, Türkiye'de IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu kalmıştı. Ağustos 2022'de İngiltere'ye dönüşünde gözaltına alınarak tutuklanan Davis hakkındaki mahkeme kararı 13 Kasım'da açıklanacağı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında Türkiye’de tutuklanan Aine Davis, 2017 yılında IŞİD üyesi olmak suçundan mahkum olmuştu. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türkiye'den sınır dışı edilen Davis, Luton Havalimanı'nda tutuklanmıştı. Grubun, Suriye'deki Batılı rehineleri gözaltına aldığı ve aralarında ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ve insani yardım görevlisi Kayla Mueller’ın yer aldığı bazı isimleri öldürdüğü iddia ediliyordu.

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin üyesi olmakla suçlanan Davis, İngiltere'de ilk olarak Şubat 2023'te hakim karşısına çıktı. Davis, daha önce, rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayınlayan hücrenin üyesi olduğu iddiasını reddetmişti.