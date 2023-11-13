The Washington Post iddiası: 'Saldırının arkasında Ukrayna var'

ABD gazetesi The Washington Post, "Kuzey Akım saldırısını üst düzey Ukraynalı subay koordine etti" iddiasında bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:58
The Washington Post iddiası: 'Saldırının arkasında Ukrayna var'
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post (WP), Danimarka'nın Bornholm adası açıklarında meydana gelen ve Rus gazını Avrupa'ya ulaştıran sistemin dört hattından üçünü koparan Kuzey Akım saldırısına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. 

WP'nin öne sürdüğü iddiaya göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattına düzenlenen saldırıyı Ukraynalı bir subay koordine etti. ABD ve NATO, Kuzey Akım saldırısını bir sabotaj eylemi olarak nitelendirirken, Moskova patlamaların uluslararası terör eylemi olduğunu söyledi.

WP'de yer alan habere göre, Ukrayna ordusunun özel kuvvetlerinde görev yapmış eski bir istihbarat yetkilisi olan Roman Çervinski altı kişilik bir ekibi yönetti ancak saldırıyı planlamadı.

Çervinski, olaya karıştığını reddederken Ukrayna ordusundan bir sözcü  iddia hakkında "bilgisi olmadığını" söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Kiev'in iç güvenlik servisi SBU, iddialara ilişkin henüz yanıt vermedi. 

WP ayrıca, Kiev'in patlamalardaki rolünü reddeden Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin operasyondan haberdar olmadığını bildirdi. 


Ukrayna Kuzey akım boru hattı The Washington Post

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