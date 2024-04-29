Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:58

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:58

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf bugün Başbakanlık konutu Bute House'tan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Peki, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Yusuf neden istifa etti?

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Hamza Harun Yusuf (7 Nisan 1985, Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık), İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri olarak görev yapan bir siyasetçidir. Yusuf daha önce Nicola Sturgeon hükûmetinde 2018'den 2021'e kadar adalet bakanı ve ardından 2021'den 2023'e kadar sağlık bakanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri Glasgow Pollok (Dernek) seçim bölgesini temsil eden İskoç Parlamentosu Üyesidir (MSP). 2011-2016 yılları arasında Glasgow bölgesini temsil etmiştir.

Yusuf, Glasgow'da Pakistanlı bir göçmen ailesinde doğmuş ve siyaset bilimi eğitimi almıştır. Siyasi kariyerine parlamento asistanı olarak başlayan Yusuf, daha sonra SNP'nin genel merkezinde iletişim uzmanı olarak çalışmıştır. 2012'de Alex Salmond hükûmetinde genç bir bakan olarak atanıp 2014'e kadar dış ilişkiler ve uluslararası kalkınma bakanı olarak görev yapmıştır. Ardından Sturgeon hükûmetlerinde 2014'te Avrupa bakanı, 2016'da ulaştırma ve adalar bakanı olarak yer almıştır. 2018'deki kabine revizyonunda ise, adalet bakanı makamına terfi ederek meclise tartışmalı bir nefret suçları yasa tasarısı sunmuştur.

2021'de, COVID-19 pandemisi sırasında sağlık bakanı olarak kitlesel aşı programının yanı sıra Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) iyileştirilmesinden sorumlu olmuştur. Sturgeon, SNP liderliğinden ve İskoçya başbakanlığından istifa etme düşüncesini açıkladıktan sonra, 2023'teki İskoç Ulusal Partisi liderlik seçimini kazanarak İskoçya'nın en genç, ilk Asyalı ve Müslüman İskoç Başbakanı olmuştur.

HAMZA YUSUF NEDEN İSTİFA ETTİ?

The Times gazetesinin haberinde, Yusuf'un, görevinin artık sürdürülemez olduğu sonucuna vardıktan sonra istifa etmeye hazırlandığı iddiasına yer verilmişti. Haberde, SNP'den üst düzey isimlere, "Yusuf'un bu haftaki güven oylamasından sağ çıkmasının mümkün olmadığına karar verdiği ve bugün görevi bırakabileceğinin söylendiği" yazıldı. Söz konusu haberde, Yusuf'un yakın bir arkadaşının, "Hamza ülke ve parti için neyin en iyisi olduğunu biliyor. O ilk parti aktivisti ve bir parti adamı. Bu yüzden başka birinin zamanının geldiğini biliyor." ifadelerine yer verildi. Yusuf'un istifa edeceğine yönelik haberler, partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta perşembe günü bitirdikleri açıklamasının ardından geldi. SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı.