İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi bugün Gazze'den ayrıldı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 04.11.2023 - 11:30

Hamza Yusuf ve eşi Nadia El Nakla bugün yaptıkları açıklamada, "Her ne kadar derin bir rahatlama hissetsek de Gazze halkının devam eden acıları nedeniyle kalbimiz kırık" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam ediyor:

"Masum Gazze halkının katledilmesine ve acı çekmesine son vermek için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm taraflara acil ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları ve yakıt da dahil olmak üzere önemli miktarda yardımın çok uzun süredir toplu cezalandırmaya maruz kalmış bir nüfusa ve tüm rehinelere ulaştırılabilmesi için bir insani koridorun açılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Gazze'nin güneyindeki Refah sınır kapısı, çifte vatandaş ve yabancı uyruklu kişilerin tahliyesi için bir süre açık olacak.