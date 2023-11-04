İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi bugün Gazze'den ayrıldı
İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi, 7 Ekim saldırıları sırasında Gazze'deki akrabalarını ziyaret ediyordu. Yusuf'un eşinin annesi ve babası, Elizabeth ve Maged El Nakla, 28 gün sonra güneydeki Refah sınır kapısından çıkış yaparak Gazze'den ayrıldı.
Hamza Yusuf ve eşi Nadia El Nakla bugün yaptıkları açıklamada, "Her ne kadar derin bir rahatlama hissetsek de Gazze halkının devam eden acıları nedeniyle kalbimiz kırık" ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle devam ediyor:
"Masum Gazze halkının katledilmesine ve acı çekmesine son vermek için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm taraflara acil ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları ve yakıt da dahil olmak üzere önemli miktarda yardımın çok uzun süredir toplu cezalandırmaya maruz kalmış bir nüfusa ve tüm rehinelere ulaştırılabilmesi için bir insani koridorun açılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."
Gazze'nin güneyindeki Refah sınır kapısı, çifte vatandaş ve yabancı uyruklu kişilerin tahliyesi için bir süre açık olacak.
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