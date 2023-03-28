İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf kimdir? Hamza Yusuf nereli, Türk mü?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:39

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:39

Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.

Pakistanlı bir baba ile Kenyalı bir annenin çocuğu olan Glasgow doğumlu Yusuf, Çarşamba günü İskoçya başbakanı olarak resmen göreve başlayacak. Peki, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf kimdir? Hamza Yusuf nereli? İskoçya Başbakanı Türk mü?

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Hamza Yusuf, 7 Nisan 1985 tarihinde İskoçya'nın Glasgow şehrinde doğdu. 27 Mart 2023 tarihinde İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakan'ı oldu. Asıl ismi Humza Haroon Yousaf'tur. Birinci nesil Pakistanlı göçmen olan Yousaf ailesinin çocuğudur. Ailesi 1960 yılında İskoçya'ya geldi ve babası bir fabrikada işçi olarak çalıştı.

Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu. 2011 yılında milletvekili olarak seçilmeden önce SNP'nin İletişim Direktörlüğü'nü üstleniyordu.

İskoçyalı siyasetçi Yusuf, Sağlık ve Sosyal Hizmet Başkanı olarak görev alıyordu. Yusuf, 2018'den 2021'e kadar ise Adalet Bakanı olarak görevliydi.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman bölgesel başbakanı oldu. 8 yıldan uzun süredir İskoçya Başbakanlığını yürüten ve en uzun süre İskoçya Başbakanı olan Sturgeon'ın istifası sonrası yapılan liderlik yarışında Hamza Yusuf parti lideri olarak seçildi.