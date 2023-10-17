İskoçya Başbakanı Yusuf ailesiyle görüştü: 'Çıkış yolu bulunmazsa...'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:02

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:02

İskoçya lideri Hamza Yusuf, Gazze'de olan eşinin anne ve babasının yiyecek içeceklerini hızla tükendiğini ve kısa süre içinde ülkeyi terk edemezlerse ölebileceklerini söyledi.

38 yaşındaki Yusuf, kayınpederi ve kayınvalidesinin torunlarına yemek ayırabilmek için kendilerini günde bir yumurta ve bir yudum içme suyuyla sınırlandırdıklarını aktardı.

Reuters'a röportaj veren Yusuf, "Erzakları çok yakında tükenecek. Son erzakları kaldı. Belli ki çocukları düşünüyorlar" ifadesinde bulundu. Ailesiyle görüşmesinin kısa sürdüğünü ve telefon hattında kesintiler yaşandığını belirten Yusuf, "Sınır yeniden açılmazsa ve çıkış yolu bulunmazsa ölecekler. Ailemi bir daha göreceğimi sanmıyorum" dedi.

"TOPLU CEZALANDIRMA"

Daha önce "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirten Yusuf, İsrail'in yasadışı bir toplu cezalandırma uyguladığını söyledi ve İsrail'in tepkisini sorgulamadan bu kadar güçlü bir destek verdiği için İngiliz hükümetine serzenişte bulundu.

İsrail hükümetinin "toplu cezalandırma" yaptığı değerlendirmesi yapan Yusuf, "Toplu cezalandırmanın uluslararası hukukun ihlali olduğuna şüphe yok. İnsanların bu konu üzerinde neden durduklarını anlamıyorum" dedi.

İsrail ordusunun uyması gereken yasalar olduğunu hatırlatan Yusuf, "Angajman kuralları var" sözlerini ifadesine ekledi.