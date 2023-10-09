İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'de mahsur kaldı: Gözümüze uyku girmiyor
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasıyla birlikte Gazze'de mahsur kaldığı bildirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan başbakan, duydukları endişe ve üzüntü nedeniyle 'gözlerine uyku girmediğini' dile getirdi.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesiyle babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktardı.
İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetti.
Yusuf gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pek çok kişinin bildiği üzere eşim Filistinli. Annesi ve babası, Dundee'de, İskoçya'da yaşıyorlar. Gazze'de bulundular ve korkarım ki şu anda Gazze'de sıkışıp kaldılar" ifadesini kullandı.
Kayınvalidesi ve kayınpederinin hayatta kalıp kalamayacağı endişesini taşıdıklarını söyleyen Yusuf, duydukları endişe ve üzüntü nedeniyle "geceleri gözlerine uyku girmediğini" dile getirdi.
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