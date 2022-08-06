İslami Cihad Hareketi'nden 'ateşkes' açıklaması: Henüz çok erken
İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve ateşkes hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu açıkladı.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, hareketinin Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle mevcut durumu ele aldığını söyledi.
Davud Şihab, "ateşkes çabalarının başlaması hakkında konuşmak için çok erken" olduğunu ifade etti.
Şihab, yaşananları bir "savaş" olarak nitelendirerek ve sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Yapılan düşmanlığa cevap vermek için daha yapacak çok şeyimiz var" mesajını verdi.
İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
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