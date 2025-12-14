Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten dikkat çeken transfer!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 18:13:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy ile zirve mücadelesi veren Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Ukrayna temsilcisi, ligde lider konumda bulunan LNZ Cherkasy forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Prosper Obah'ın transfer edildiğini resmen açıkladı.

22 yaşındaki futbolcuyla 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna basınında yer alan TaToTake kaynaklı habere göre; Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı ek bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

Genç oyuncu, geçen temmuz ayında Portekiz 2. Lig ekiplerinden Vizela'dan 700 bin Euro bedelle Cherkasy'ye transfer olmuştu.

Bu sezon LNZ Cherkasy'nin gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Prosper Obah, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Nijeryalı hücumcu, Ukrayna Premier Ligi gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte zirvede bulunuyor.

