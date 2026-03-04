İspanya’dan ABD’ye rest: Kimsenin vasalı olmayacağız

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026
Dış Haberler Servisi
İspanya Başbakan Yardımcısı Maria Jesus Montero, Madrid yönetiminin ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında İspanya’daki askeri üslerin kullanılmasına izin vermemesinin ardından Washington’a sert mesaj verdi. Montero, “Kimsenin vasalı olmayacağız” dedi.

ABD ile İspanya arasında İran’a yönelik askeri operasyonlar nedeniyle gerilim tırmanıyor. Madrid yönetimi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında İspanya’daki askeri üslerin kullanılmasına izin vermedi.

Bu kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un İspanya ile ticari ilişkileri kesebileceğini söyledi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Maria Jesus Montero, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’den gelen baskıya karşı sert ifadeler kullandı.

Montero, “Kimsenin vasalı olmayacağız. Hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğiz ve değerlerimizi savunacağız” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de daha önce yaptığı açıklamada İran’la yaşanan çatışmanın küresel ölçekte büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sanchez, televizyonda yayımlanan konuşmasında, “Dünya için kötü olan ve değerlerimize aykırı bir şeyde, yalnızca misillemeden kaçınmak için suç ortağı olmayacağız” ifadelerini kullandı.

