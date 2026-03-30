İspanya’dan İsrail’e sert tepki: Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İspanya, Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde yaşanan engelleme nedeniyle İsrail’in Madrid’deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Kararın, İsrail polisinin Latin Patriği’nin kiliseye girişini engellemesi üzerine alındığı bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, RAC1 radyosuna yaptığı açıklamada, Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa’nın Palm Pazarı ayinini yönetmesinin engellendiğini belirtti.

Albares, “Bu tekrar edemez. Katolik ibadetinin normal şekilde yapılabilmesi gerekir” dedi.

İsrail tarafı ise kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını savundu. İran’la süren savaş nedeniyle ülkede sinagog, kilise ve camilerde toplu ibadetlerin kısıtlandığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun Kıyamet (Kutsal Kabir) Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı.

Netanyahu, "İlgili makamlara, Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'ya Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne tam ve derhal giriş izni verilmesi talimatını verdim" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail Polisi, "Kudüs Latin Patriği temsilcisiyle koordinasyon içinde Kutsal Kabir Kilisesi'nde yapılacak ayin planının onaylandığını" duyurdu.

İSPANYA-İSRAİL İLİŞKİLERİ

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, İspanya'nın İsrail Büyükelçisi Ana Maria Salomon Perez'i görevden alarak, bu ülkedeki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

Temmuz 2021'den bu yana İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi olan Salomon Perez, hükümetin Filistin'i tanıma ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında 9 Eylül 2025'te istişare için Madrid'e çağrılmış ve o tarihten beri İsrail'e dönmemişti.

Büyükelçi Salomon Perez'in görevden alınmasıyla İspanya'nın İsrail'deki en üst diplomatik temsilcisi maslahatgüzar seviyesine düşürülmüş oldu.

İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdığı tarih olan Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in Madrid'de bir büyükelçisi bulunmuyor.

İsrail'in İspanya'daki en üst diplomatik temsilcisi olarak maslahatgüzar Dana Erlich görev yapıyor.