İspanya’dan İsrail’e yaptırım: Limanlar ve hava sahası kapatıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’e silah taşıyan gemilerin İspanyol limanlarına yanaşmasına, uçakların da İspanya hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İspanya, Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yardımlarını artıracak. Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ambargo uygulanacak.

Sanchez, “Bu önlemlerin, Başbakan Netanyahu ve hükümetine baskı oluşturarak Filistin halkının yaşadığı acıları hafifletmeye yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.

Sanchez, Gazze’deki saldırıları “soykırım” olarak nitelendirdi ve bu suçlamada yer alan kişilerin İspanya’ya girişinin yasaklanacağını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sanchez’in kararlarını “antisemitik” olarak niteledi ve Başbakan’ın bunu iç politikadaki yolsuzluk skandallarını örtmek için yaptığını öne sürdü.

İsrail ayrıca İspanya hükümetinden Çalışma Bakanı Yolanda Diaz ve Gençlik Bakanı Sira Rego’nun ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.