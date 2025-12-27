Kulüp bulmaları istenmişti... Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması!

Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapmayı planladıkları tüzük değişikliğine ilişkin Adalı, “Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz. Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum. 2026 yılının ilk çeyreğinde mali anlamdaki bu değişikliği yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

“Kasım ayının başında mali genel kurulumuzda yaşananlar camiamız adına talihsiz bir süreçti. İbra etmeme senaryoları kurgulayan arkadaşlara sormak istiyorum, biz devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık. Hangi transferi yaptı, hangi ihaleye imza attık? Soruyorum sizlere, planlarımızın ve projelerimizin henüz temelleri atılırken böyle bir tepkiyle karşılaşmak ne kadar adil? Şunu herkes bilsin, Beşiktaş sahipsiz değildir ve kirli oyunlara teslim olmayacaktır. Artık Beşiktaş'ımızın başarısı için kenetlenme zamanıdır.”

Adalı ayrıca, “Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen sistemli kampanyaların Beşiktaş'ın menfaatlerini hedef aldığı açıktır. Yüzlerce istifa mesajı ve görselinin servis edilmesi, bu sürecin organik olmadığını göstermektedir. Camiamızı yıpratmaya yönelik böyle oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Beşiktaş'ın geleceği sosyal medyanın arkasına saklanarak değil, kulübümüzün köklü gelenekleriyle ve tüzüğümüzün bize sunduğu demokratik platformlarla belirlenir" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın devam eden projeleri hakkında bilgi veren Adalı, “Gayrimenkul projelerimizden en stratejik olanı Dikilitaş projemizdir. Ekonomik bağımsızlığımızın teminatıdır. Beşiktaş'ımızı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu proje özelinde hedefimiz önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmaktır. İlgili bakanlarımızla bir araya geldik ve gerekli tüm imzalar atılmış durumda” dedi.

NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

Kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve Mert Günok için Adalı şunları söyledi:

“Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

TRANSFER STRATEJİSİ

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki planlaması hakkında Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Ligde devre arasına girmemiz nedeniyle transfer planlarımıza değinmek istiyorum. Beşiktaş'ın transfer stratejisi finansal disiplinden taviz vermeden doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve direkt ilk 11'de oynayabilecek ve takıma güç katabilecek isimleri dahil etmektir. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. Her şeyden önemlisi geçtiğimiz seneden farklı, ruhuyla mücadele eden bir takımımız var. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum. Buradan hareketle takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, ara transferde yapacağımız hamlelerle artırmak istiyoruz."