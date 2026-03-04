İspanya’dan savaş karşıtı çıkış: “Milyonlarca insanın kaderi...”

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Orta Doğu’da hızla büyüyen gerilim uluslararası siyasette yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Washington yönetimi İran’a karşı askeri baskıyı artırırken, bazı Avrupa ülkeleri çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor. Madrid yönetimi ise krizin başından bu yana diplomasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapan başlıca Avrupa başkentlerinden biri oldu.

Bu tartışma, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarda İspanya’daki bazı askeri üslerin kullanılmasına izin verilmediğini söyleyerek Madrid’i eleştirmesiyle daha görünür hale geldi.

Trump’ın sözleri iki ülke arasında diplomatik bir sürtüşmeye yol açarken, Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği tarafından paylaşılan kurumsal açıklama, Madrid hükümetinin savaş karşıtı tutumunu ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

'ÜÇ TEMEL İLKENİN' ALTINI ÇİZDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Orta Doğu’daki krizin ardından yaptığı kapsamlı konuşmada hükümetinin tutumunu net ifadelerle dile getirdi:

İspanya Hükümeti'nin bu durum karşısındaki tutumu açık ve tutarlıdır. Ukrayna ve Gazze'de de sergilediğimiz tutumun aynısıdır.

Sánchez konuşmasında üç temel ilkenin altını çizdi:

Öncelikle, hepimizi, özellikle de en savunmasız sivil halkı koruyan uluslararası hukukun çiğnenmesine hayır diyoruz. İkincisi, dünyanın sorunlarının sadece çatışmalar ve bombalarla çözülebileceği fikrine hayır diyoruz. Ve son olarak, geçmişteki hataları tekrarlamaya hayır diyoruz.

Başbakan sözlerini şu ifadeyle özetledi:

Sonuç olarak, İspanya Hükümetinin tutumu şu kelimelerle özetlenebilir: savaşa hayır.

IRAK SAVAŞI'NI HATIRLATTI

Sánchez, konuşmasında geçmişteki askeri müdahalelerin sonuçlarına da dikkat çekti ve özellikle Irak Savaşı’nı örnek gösterdi.

23 yıl önce Ortadoğu’da başlatılan savaşın nükleer silah tehdidini ortadan kaldırmak ve bölgeye demokrasi getirmek amacıyla yapıldığının söylendiğini hatırlatan Sánchez, gerçekte bunun tam tersine sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Irak Savaşı’nın ardından cihatçı terörizmin arttığını, Doğu Akdeniz’de büyük bir göç krizi yaşandığını ve enerji fiyatlarının yükseldiğini belirten İspanya Başbakanı, bu sürecin dünya genelinde güvenliği azaltan bir etki yarattığını söyledi.

Sánchez, bu nedenle bugünkü krizin de benzer sonuçlara yol açıp açmayacağının dikkatle sorgulanması gerektiğini vurguladı.

'RUS RULETİ' BENZETMESİ

İspanya Başbakanı konuşmasında savaşın yalnızca askeri değil, ekonomik ve sosyal sonuçlarına da değindi.

İran’la yaşanan çatışmanın daha adil bir uluslararası düzen ya da daha iyi bir yaşam getirmeyeceğini belirten Sánchez, aksine ekonomik belirsizlik ve enerji fiyatlarında artış riskine işaret etti.

Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

Bir hukuksuzluğa başka bir hukuksuzlukla cevap verilemez, çünkü insanlığın büyük felaketleri böyle başlar.

Sánchez ayrıca liderlerin hesap hataları veya kontrol dışına çıkan tepkiler nedeniyle büyük savaşların patlak verebildiğini hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

Tarihten ders almalıyız ve milyonlarca insanın kaderini rus ruleti gibi riske atmamalıyız.

KRİZDE SON DURUM

Orta Doğu’daki çatışma, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede bölge genelinde askeri hareketliliğe yol açan bir kriz olarak büyümeye devam ediyor.

İran’ın sert karşılık vermesiyle gerilim yalnızca İsrail-İran hattında değil, Körfez bölgesi ve Doğu Akdeniz’de de etkisini gösterdi. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğinin aksaması ve uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar krizin küresel ekonomik etkilerinin de yakından takip edilmesine yol açtı.

İspanya ise bu süreçte Avrupa içinde savaş karşıtı diplomatik çizgiyi savunan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Madrid yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumla birlikte hareket ederek krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini savunmaya devam ediyor.

Sánchez konuşmasını şu mesajla tamamladı: