İspanya’dan sosyal medyada yaş sınırı adımı: 16 yaş altına yasak geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını ve platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde konuşan Sanchez, çocukların kontrolsüz bir dijital ortamda bırakıldığını savunarak, “Çocuklarımız, tek başına gezinmeleri için tasarlanmamış bir alana maruz kalıyor. Bunu artık kabul etmeyeceğiz” dedi.

Sanchez, “Onları dijital vahşi batıdan koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Sol koalisyon hükümetinin uzun süredir sosyal medyada artan nefret söylemi, pornografik içerik ve dezenformasyondan şikâyetçi olduğunu belirten Sanchez, bu içeriklerin özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Sanchez, gelecek hafta parlamentoya sunulacak yeni bir yasa tasarısıyla, sosyal medya şirketlerinin yöneticilerinin yasa dışı içerik ve nefret söylemi nedeniyle doğrudan sorumlu tutulacağını açıkladı.

Tasarıda ayrıca algoritmik manipülasyonun ve yasa dışı içeriğin yayılmasının suç kapsamına alınması öngörülüyor.

Başbakan Sanchez, savcıların Grok, TikTok ve Instagram hakkında olası hukuki ihlallerin soruşturulması için çalışma yürüteceğini de duyurdu.

Sanchez, diğer Avrupa ülkelerine de benzer düzenlemeleri hayata geçirme çağrısında bulundu.

Aralık ayında Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmuştu. Bu adımın Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler tarafından da yakından izlendiği belirtiliyor.