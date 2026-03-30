İspanya hava sahasını ABD’ye kapattı

İspanya, İran’a yönelik saldırılarda yer alan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı. Kararın, daha önce ABD’nin ortak kullanılan askeri üsleri kullanmasına izin verilmemesinin ardından geldiği bildirildi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid’de yaptığı açıklamada, “İran’daki savaşa yönelik faaliyetler için ne askeri üslerin ne de hava sahasının kullanımına izin veriyoruz” dedi.

Kararın, hükümetin savaşa katılmama yönündeki tutumunun bir parçası olduğu vurgulandı.

İspanyol basınına göre, hava sahasının kapatılması ABD askeri uçaklarının Orta Doğu’ya giderken İspanya’yı bypass etmesini gerektirecek. Uygulamanın acil durumları kapsamadığı belirtildi.

Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen savaşa katılmama politikasının devamı olduğunu söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez ise daha önce ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’nın askeri üslerini kullandırmaması nedeniyle Madrid ile ticari ilişkileri kesebileceğini dile getirmişti. Kararın ardından iki ülke arasındaki gerilimin daha da artabileceği değerlendiriliyor.