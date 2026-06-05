İspanya Kilisesi’nde istismar skandalı: 7 kardinal, 61 piskopos listede

İspanya’da Katolik Kilisesi içindeki çocuk istismarı vakalarına ilişkin araştırmada, çok sayıda olayın yıllarca gizlendiği ortaya kondu.

EL PAÍS’in araştırmasına göre aralarında 7 kardinal, 61 piskopos ve 26 tarikat yöneticisinin bulunduğu kilise yetkilileri, faillerin yargılanmasını ya da olayların kamuoyuna yansımasını engellemekle suçlanıyor.

İspanyol gazetesi EL PAÍS’in 2018’de başlattığı araştırma, ülkedeki Katolik Kilisesi içinde yaşanan yüzlerce çocuk istismarı vakasını gün yüzüne çıkardı.

Araştırmada, mahkeme kararları, kilise içi soruşturmalar, gazetecilik çalışmaları, belgeler ve mağdur başvuruları incelendi.

Haberde, birçok olayda kilise yetkililerinin istismar iddialarını gizlediği, sessiz kaldığı ya da faillerin korunmasına yol açan uygulamalara başvurduğu belirtildi.

Suçlamalara göre bazı piskoposlar, haklarında istismar iddiası bulunan din görevlilerini soruşturmadan görevlerinde tuttu. Bazı durumlarda ise şikayetlerin ardından bu kişilerin başka kiliselere, hatta başka ülkelere gönderildiği ifade edildi.

7 KARDİNAL, 61 PİSKOPOS, 26 TARİKAT YÖNETİCİSİ

EL PAÍS’in derlediği listede, istismar vakalarının örtbas edilmesinde rol oynadığı iddia edilen 7 kardinal, 61 piskopos ve 26 tarikat yöneticisi yer aldı.

Gazete, bilinen vakaların yaklaşık onda birinde bir tür örtbas mekanizmasının tespit edildiğini aktardı.

Haberde, listede yalnızca kimliği belirlenebilen sorumlulara yer verildiği belirtildi. Buna karşın, sorumlularının kimliği netleşmeyen çok sayıda başka olayın da bulunduğu ifade edildi.

EL PAÍS, verilerin düzenli olarak güncellendiğini ve suçlamaların büyük bölümünün daha önce yayımlanan haberler ile gazetenin veri tabanında yer aldığını bildirdi.

Gazete, listede önce piskoposlara, ardından dini tarikat yöneticilerine yer verdiğini aktardı.