İspanya Kralı’ndan itiraf gibi sözler: ‘Çok istismar vardı’

İspanya Kralı VI. Felipe, Madrid’de Kolomb öncesi Meksika’da kadınların rolünü ele alan bir sergi ziyareti sırasında Meksika’nın İspanya Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede konuştu.

İspanyol sömürgesine değinen Felipe, “Bugünün değerleriyle baktığımızda bunların gurur duyulacak şeyler olmadığını görüyoruz” dedi.

Felipe, geçmişin bugünün değerleriyle aşırı şekilde yargılanmaması gerektiğini savunarak, olayların “nesnel ve titiz bir analizle” değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MEKSİKA ÖZÜR TALEP EDİYOR

Meksika hükümeti, 1519-1521 yılları arasında gerçekleşen İspanyol sömürgesi sırasında yaşananlar nedeniyle İspanya’dan resmi özür talep ediyor. Bu süreçte yerli nüfusun büyük bölümünün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

2019 yılında dönemin Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, İspanya’dan “resmi ve açık bir özür” talep etmiş, Madrid yönetimi ise bu çağrıyı reddetmişti.

İki ülke arasındaki gerilim 2024 yılında da devam etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Felipe’yi göreve başlama törenine davet etmezken, İspanya da törene temsilci göndermedi.

Son dönemde taraflar arasında sınırlı bir yumuşama dikkat çekiyor. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, daha önce yaptığı açıklamada, İspanyol sömürge sürecinin yerli halka yönelik “acı ve adaletsizliklere” neden olduğunu kabul etmişti.

Meksika yönetimi bu açıklamayı “ilk adım” olarak değerlendirmişti.

Kral Felipe’nin açıklamaları dikkat çekse de, İspanya sarayından resmi bir özür gelmiş değil. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, söz konusu açıklamaları inceleyeceklerini duyurdu.