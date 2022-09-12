İspanya, Rusya'dan gaz tedarikini ikiye katladı
İspanya, Ağustos'ta Rusya'dan gaz tedarikini ikiye katladı.
İspanya, Rusya'dan gaz tedarikini artırdı.
İspanyol enerji şirketi Enagás tarafından elde edilen verilere göre, İspanya, Ağustos ayında Rus gazı alımlarını 2021 yılının aynı ayına göre %102,19 artırdı.
İspanya, ana gaz tedarikçisi olan Cezayir'den gaz ithalatını %34,8 azalttı.
Rakamlara göre, İspanya bu ay Rusya'dan 4.505 GWh doğal gaz alırken, geçen yıl Ağustos ayında 2.228 GWh doğal gaz aldı.
İspanya, Ağustos 2022'de toplam doğal gaz ithalatı hacminde, gazın yüzde 26,5'ini ABD'den, yakıtın yüzde 24'ünü Cezayir'den, yüzde 15,3'ünü Nijerya'dan ve yüzde 12,3'ünü ise Fransa'dan sağladı.
Rusya, İspanya'nın ana tedarikçileri arasında yüzde 11,8 oranla beşinci sırada yer aldı.
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