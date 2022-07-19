İspanya yangınlarla boğuşuyor! Alevlerin arasından koşarak kurtuldu
İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı.
İspanya’da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken orman yangınları bir çok bölgede henüz kontrol altına alınamadı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Zamora eyaletine bağlı Tabara’da yaşadığı kasabaya alevlerin sıçramasını önlemek için hendek kazan Angel Martin Arjona, yangının ortasında kaldı.
İş makinesiyle alevlerden kaçmaya çalışan Arjona, bir süre sonra araçtan indi ve koşarak alevlerin içinden çıkmayı başardı.
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Arjona, hastaneye kaldırılırken sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.
YOLCU TRENİ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Şiddetli yangınların devam ettiği Zamora’da bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması sonucu yolcular korku dolu anlar yaşadı. Trenin her iki tarafında görülen alevler büyük paniğe yol açtı. Yolculardan Francisco Seoane İspanya basınına yaptığı açıklamada, yangının çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların alev aldığını söyledi. Seoane, "Yangının sıçraması an meselesiydi. Birden hava karardı. Vagonun içindeki dumanın kokusunu bile alabiliyorduk” dedi.
İspanya demiryolu şirketi Adif, olayın yaşandığı sırada yolcuların tehlike altında olmadığını açıkladı.
Zamora'da alevler bir akaryakıt istasyonuna da yaklaştı. İstasyonun çevresini duman kaplarken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Zamora’da orman yangınları nedeniyle 2 gün içinde 69 yaşında bir çoban ve 62 yaşında bir itfaiyeci alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. İspanya genelinde itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Yangınlar sırasında şu ana kadar 2 bin hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi.
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