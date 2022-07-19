İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını: Kontrol altına alındı

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İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet.com.tr / Ajanslar
19 Temmuz 2022 Salı, 10:51

Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Alevleri gören yurttaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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