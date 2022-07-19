İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını: Kontrol altına alındı
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Alevleri gören yurttaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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