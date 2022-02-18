İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor
İspanya'da Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilerek meclise gönderilme kararı alınan yasa tasarısına göre hayvanlara kötü muamelede bulunanlara 24 aya kadar hapis cezası uygulanacak.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı aldı.
Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teşhir edilmesinin yasaklanmasını, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarının artırılmasını öngörüyor.
İspanya tarihinde ilk defa hayvanların korunmasına yasal düzenleme getirmeyi amaçlayan hükümetin tasarısı, hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasının yanı sıra 600 ile 600 bin Euro arasında değişen para cezaları içeriyor.
TİCARİ AMAÇLI ÜREMEYİ SONLANDIRMA HEDEFİ
Tasarı, evcil hayvanların yalnızca profesyonel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amaçlı kullanımının sonlandırılmasını hedefliyor.
Ayrıca hayvanların kültürel, sanatsal veya turistik amaçla acı çekebileceği etkinliklerde kullanılması da yasaklanıyor.
Hükümetin tasarısı, ülkede ulusal kültürel miras olarak tanınan boğa güreşlerini ise kapsamıyor.
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