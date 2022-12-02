İspanya'dan güvenlik adımı: Diplomatik misyonlarda tedbirler artırılacak
İspanya, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlarda güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.
İspanya İçişleri Bakanı Grande Marlasca, ülkede yaşanan bombalı paket ve mektup olaylarına ilişkin güvenlik adımları attı.
Europa Press'in aktardığına göre Marlaska, içinde patlayıcı bulunan birkaç paketin tespit edilmesinin ardından ülkedeki yabancı diplomatik misyonların çevresindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi talimatını verdi.
Marlaska, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu, Europol genel müdürü ve AB terörle mücadele koordinatörüne gönderdiği bir mektupta talimatını yazdı.
Mektuba göre Marlaska, "İspanya'daki diplomatik temsilciliklerin yanı sıra özel koruma altındaki diğer yerlerde de güvenlik önlemlerinin arttırılması" talimatı verdiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliğine, silah şirketi Instalaza'ya, Savunma Bakanlığına ve Torrejón de Ardos hava üssüne içinde patlayıcı bulunan paketler gönderilmişti.
24 Kasım'da İspanyol polisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderilmek üzere "piroteknik madde" içerdiği iddia edilen bir zarf ele geçirdi.
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