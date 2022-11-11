İspanya'dan Ukrayna'ya ek hava savunma desteği: NATO göndermemizi istedi
İspanya, Ukrayna'ya ek iki Hawk hava savunma sistemi daha tedarik edeceğini bildirdi.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Margarita Robles, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği dört hava savunma sistemine ek olarak iki Hawk hava savunma sistemi daha vereceğini söyledi.
Robles, "İki fırlatıcı daha gönderilecek, çünkü NATO bizden bunu yapmamızı istedi" dedi.
İspanya Savunma Bakanlığı da önümüzdeki hafta itibariyle 64 Ukraynalı askeri personelin Toledo'da patlayıcı mühimmat imhası, mayın temizleme ve hassas atış konularında eğitim göreceğini söyledi.
Şu an itibariyle 21 Ukraynalı askeri personelden oluşan bir grup Endülüs Özerk Topluluğu'nun Almeria kentinde 105/14 obüsün nasıl kullanılacağı konusunda eğitim görüyor.
Ekim ayında 19 Ukraynalı asker İspanya'nın Zaragoza kentindeki bir askeri üste düzenlenen bir eğitim programı kapsamında Aspide uçaksavar füzelerinin kullanımı konusunda eğitildi.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'