İspanya'dan Ukrayna'ya ek hava savunma desteği: NATO göndermemizi istedi

11 Kasım 2022 Cuma, 10:36

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Margarita Robles, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği dört hava savunma sistemine ek olarak iki Hawk hava savunma sistemi daha vereceğini söyledi.

Robles, "İki fırlatıcı daha gönderilecek, çünkü NATO bizden bunu yapmamızı istedi" dedi.

İspanya Savunma Bakanlığı da önümüzdeki hafta itibariyle 64 Ukraynalı askeri personelin Toledo'da patlayıcı mühimmat imhası, mayın temizleme ve hassas atış konularında eğitim göreceğini söyledi.

Şu an itibariyle 21 Ukraynalı askeri personelden oluşan bir grup Endülüs Özerk Topluluğu'nun Almeria kentinde 105/14 obüsün nasıl kullanılacağı konusunda eğitim görüyor.

Ekim ayında 19 Ukraynalı asker İspanya'nın Zaragoza kentindeki bir askeri üste düzenlenen bir eğitim programı kapsamında Aspide uçaksavar füzelerinin kullanımı konusunda eğitildi.