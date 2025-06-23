İsrail, Fordo Nükleer Tesisi yakınını vurdu

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran’ın Kum eyaletine bağlı Fordo bölgesindeki nükleer tesise İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Açıklama, Kum Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi Sözcüsü Morteza Heydari tarafından yapıldı.

İranlı yetkililer, saldırının ardından bölgede herhangi bir sızıntı ya da güvenlik tehdidi oluşmadığını, çevrede yaşayan halk için bir tehlike bulunmadığını duyurdu.

Nükleer tesis, bir gün önce de ABD’nin füze saldırısına hedef olmuştu.

İSRAİL: TESİS DEĞİL, ULAŞIM YOLU HEDEF ALINDI

İsrail basınına konuşan güvenlik kaynaklarına göre, İran’ın Kum kentinde bulunan Fordo nükleer tesisine yönelik saldırıda doğrudan tesis değil, bölgeye ulaşımı sağlayan yol hedef alındı.

Saldırının amacı, stratejik önemdeki tesise erişimi geçici olarak kesmek ve baskı oluşturmak olarak yorumlanıyor.