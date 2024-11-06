İsrail alarma geçti: Ben Gurion Havaalanı bölgesine roket saldırısı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:11

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:13

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın, İsrail'e fırlattığı 10 roketten birinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet ettiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından saldırıda fırlatılan roketlerin çoğunun engellendiğini belirten IDF, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

Engellenen roketlerden birinin enkazı da Ra'anana'da park halindeki boş bir araca isabet etti.

Ben Gurion Havaalanı'ndaki bazı uçuşlarda gecikmeler ve aksamalar yaşandığı, ancak yolcular için herhangi bir tehlike olduğuna dair bir uyarı gelmediği kaydedildi.