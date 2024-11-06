İsrail alarma geçti: Ben Gurion Havaalanı bölgesine roket saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın, Lübnan'dan İsrail'e fırlattığı 10 roketten birinin Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet ettiğini duyurdu.

İsrail alarma geçti: Ben Gurion Havaalanı bölgesine roket saldırısı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:11

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın, İsrail'e fırlattığı 10 roketten birinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet ettiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından saldırıda fırlatılan roketlerin çoğunun engellendiğini belirten IDF, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

 

Engellenen roketlerden birinin enkazı da Ra'anana'da park halindeki boş bir araca isabet etti.

Ben Gurion Havaalanı'ndaki bazı uçuşlarda gecikmeler ve aksamalar yaşandığı, ancak yolcular için herhangi bir tehlike olduğuna dair bir uyarı gelmediği kaydedildi.


Etiketler: #israil #hizbullah

İlgili Haberler

İsrail'de Netanyahu-Gallant krizi: 3 konuda yaşanan anlaşmazlık neler?

İsrail'de Netanyahu-Gallant krizi: 3 konuda yaşanan anlaşmazlık neler?
İsrail basınından 'Netanyahu' iddiası: Gallant'tan sonraki hedef kim?

İsrail basınından 'Netanyahu' iddiası: Gallant'tan sonraki hedef kim?
Savunma Bakanı görevden alınmıştı: İsrail'de sokaklar karıştı!

Savunma Bakanı görevden alınmıştı: İsrail'de sokaklar karıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler