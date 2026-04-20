İsrail askerinin İsa heykelini kırdığı görüntüler öfke yarattı

Lübnan’ın güneyinde, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bir kasabada bir İsrail askerinin İsa peygamber heykelini tahrip ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, söz konusu paylaşımın altında, İsrail ordusunun Filistin ve Lübnan'da Hristiyanlara ait kutsal mekanlara, kilise ve ikonalara yönelik saldırılarını paylaştı.

What do you mean it doesn’t align ? It aligns perfectly pic.twitter.com/rkjlZwNmNi — Mazen Mahdi ⭕️ 🔻 (@MazenMahdi) April 19, 2026

ÇEKİÇLE PARÇALADI

Görüntülerde, askerin kasaba meydanında bulunan heykeli yere indirdikten sonra yüz kısmına çekiçle defalarca vurduğu görülüyor. Olay, bölgede ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail ordusu, güney Lübnan’daki Deyr Siryân kasabasında bir askerin İsa peygamber heykelini kırdığını doğrulayarak, olayın 'büyük ciddiyetle' ele alındığını iddia etti.

Ordu, X platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu davranışın askeri değerlerle bağdaşmadığını belirtti. Açıklamada, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ve yerel topluma destek verilerek haçın eski haline getirilmesine yardımcı olunacağı ifade edildi.

SİSTEMATİK YIKIM

İsrail ordusu ayrıca, bölgede Hizbullah örgütü altyapısını hedef aldıklarını, sivil altyapı veya dini sembollere zarar verme niyetlerinin bulunmadığını öne sürdü.

Öte yandan İsrailli askeri yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, sınır hattındaki Lübnan köy ve kasabalarında sistematik bir yıkım politikası izlendiğini kabul etti. Buna göre bölgede evler, kamu binaları ve eğitim kurumları dahil olmak üzere birçok yapı hedef alınıyor.

Son dönemde güney Lübnan’dan gelen görüntülerde evlerin yıkıldığı, İsrail askerlerinin sivil yerleşimlere girerek içerideki eşyalara zarar verdiği görülüyor. Bu sahnelerin, daha önce Gazze Şeridi’nde yaşananlara benzerlik gösterdiği ancak ölçek olarak daha sınırlı olduğu belirtiliyor.

ATEŞKESİN ARDINDAN GELDİ

Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile Hizbullah arasında 10 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurmasından sadece günler sonra yaşandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail güçlerinin güney Lübnan’da 'güçlendirilmiş bir güvenlik bölgesinde' kalmaya devam edeceğini açıkladı.