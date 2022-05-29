İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan bir mülteci kampına düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

AA
29 Mayıs 2022 Pazar, 10:13
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.


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